أوكرانيا تعلن عدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت أوكرانيا عدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم الاثنين، من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة فى شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية.





وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشتشوك - فى منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية - "لن يتم فتح ممرات إنسانية اليوم، وتم إجراء مفاوضات طويلة وصعبة مع روسيا بشأن عدد من الممرات الإنسانية، خصوصا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة".

وأكدت أن الجانب الأوكرانى سيبذل قصارى جهده لإعادة الممرات الإنسانية إلى العمل فى أقرب وقت ممكن.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا، - فى مؤتمر صحفى ردا على تقارير أوكرانية حول رفض مولدوفا بيع 6 طائرات "ميج" رغم أنها فى حالة متهالكة، "إننا نقف بجانب أوكرانيا وشعبها منذ الأيام الأولى للحرب من خلال الدعم والمساعدة الإنسانية، أما بالنسبة للقطاع العسكرى فهناك دول تتمتع بقدرات أفضل بكثير".

وأضافت: "مولدوفا استضافت أكثر من 90 ألف لاجئ أوكرانى، ونقدم المساعدة الإنسانية وندعم الأشخاص الذين يواجهون هذه الأزمة، ومع ذلك فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية، هناك دول أفضل وأكثر قدرة على الصمود".

وفى سياق متصل، قال وزير الطاقة البريطانى جريج هاندز، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، "إن وزيرة الداخلية بريتى باتيل قد تكون توصلت إلى أفضل الحلول للتعامل مع عمليات عبور القوارب الصغيرة إلى بريطانيا"، نافيا قيام المملكة المتحدة بتحويل مسؤولياتها من خلال إرسال مهاجرين إلى رواندا، وذلك بعد أن انتقد زعماء دينيون هذه الخطوة.