عاجل.. روسيا: دمرنا مخزنا كبيرا لأسلحة أجنبية قرب لفيف غرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بإعلان وزارة الدفاع الروسية، تدمير مركز لوجستى فى مدينة لفيف الأوكرانية، وشحنات كبيرة من الأسلحة الغربية وصلت الأسبوع الماضى.





وأعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية، فى وقت سابق اليوم الإثنين، مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى هجوم صاروخى على المدينة. وكانت مدينة لفيف الواقعة فى غرب أوكرانيا قد تعرضت لـ 5 ضربات صاروخية روسية صباح اليوم الإثنين، وفقا لما أعلنه رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسى. وقالت السلطات فى منطقتى لفيف ودنيبروبتروفسك (جنوب) إن انفجارات متعددة وقعت الإثنين.

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