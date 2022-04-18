القبض على قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة نينوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخلية -فى بيان صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين- أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابى عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم ويقوم بنقل الأموال إلى عصابات تنظيم داعش الإرهابى بين العراق وإحدى دول الجوار.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة الإرهابى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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