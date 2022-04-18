الاعدام لشاب قتل والدته نحرا في عمان

دوت الخليج : صادقت محكمة التمييز اليوم الاحد على حكم الاعدام بحق شاب قتل والدته . وفي التفاصيل : اقدم شاب على قتل والدته نحرا بالسكين في عمان مما ادى الى وفاتها على الفور . وقالت معلومات : ان الشاب كان يتعاطى المخدرات .

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