نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد فترات تسجيل الطلاب المستجدين 1443-1444 وزارة التعليم شروط وموعد تسجيل الأول الابتدائي الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1443-1444، في إطار حرصنا الدائم على متابعة ورصد أهم الأخبار عن وزارة التعليم السعودية نتعرف معاً على مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1443-1444 الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للطلاب السعوديين والغير سعوديين المقيمين، حيث تعمل وزارة التعليم السعودية لتقديم ما يعمل على التسهيل والتيسير على جميع أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال، لذلك نحن نختص في هذا المقال رصد تفاصيل مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1443-1444، ففي ظل انتشار وباء كورونا المستجد أعلنت وزارة التعليم عن الخطة الزمية الخاصة بـ فترات تسجيل المستجدين في نظام نور1444.

فترات مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1444

نوفر لكم تحديث مستمر فيما يخص مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1444 وزارة التعليم السعودية ، وذلك وفقاً لما صدر من بيان جديد من أجل تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1444 ، حيث نتعرف معكم الآن على مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1444 وزارة التعليم السعودية ، وهناك الكثير من التساؤلات التي يطرحها البعض من أولياء الأمور ولعل الأبرز منها متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 ، موعد تسجيل الطلاب المستجدين 1444 ، مواعيد فترات تسجيل طلاب الصف الأول 1444 نظام نور وزارة التعليم السعودية.

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

وللعلم يتم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443، والذي يُعد المنصة الأهم والأكثر تفاعلاً واستخداماً في المملكة العربية السعودية لما يُقدمه موقع نظام نور من خدمات إلكترونية عديدة ومتميزة تهتم بتقديم الخدمة للطلاب وأولياء الأمور ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل يُقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المعلمين والمعلمات بوزارة التعليم السعودية.

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1443-1444

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1444 وزارة التعليم السعودية، وفيما يخص الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي فجاء التوضيح من وزارة التعليم السعودية كالتالي:

المرحلة الأولى: موعد تسجيل الطلاب الجدد السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة 11/6/1442.

المرحلة الثانية: موعد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11/6/1442.

المرحلة الثالثة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة 14/7/1442.

المرحلة الرابعة: مواعيد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين 14/8/1442.

المرحلة الخامسة: موعد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي 5/9/1442.

المرحلة السادسة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 19/9/1442.

المرحلة السابعة: تسجيل طالب جديد نظام نور 1443 خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 14/10/1442.

المرحلة الثامنة: مواعيد تسجيل المستجدين خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 7/1/1443.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1444

أوضحت وزارة التعليم السعودية خلال إعلانها مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1443-1444 بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للتسجيل، والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة أكمل 6 سنوات مع بداية العام الدراسي الجديد، أو على الأقل يكون الطالب أقل من السن بثلاثة شهور فقط.

بخصوص للطلاب اللذين تقل أعمارهم عن 180 يومًا يجب أن يكون الطفل مُتحصلاً على شهادة معتمدة وصادرة من روضة الأطفال تثبت حضور الطالب فصلين دراسيين، كما يجب أن يكون الطفل لديه استمارة تثبت مهارته النمائية.

يجب أن تحتوي أوراق التقديم على توصية من المعلم بالروضة توضح قدرة الطفل على الالتحاق المُبكر.

تحديث جديد: تبدأ وزارة التعليم السعودية استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين 1444 عبر نظام نور التعليمي ، وذلك ضمن التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444، وسوف يتم تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور التعليمي بناء على الخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية، والموضحة أعلاه ضمن مواعيد فترات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1444.

وإلى هنا هنا نكون قد انتهينا من تقديم مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1444 وزارة التعليم السعودية، ومن خلال تقارير متتالية سنتابع معكم تفعيل رابط تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1444.

تحديث جديد يوم 26-2-2021 فيما يخص موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1444 وزارة التعليم السعودية: نُحيطكم علماً جميع السادة أولياء الأمور الكرام، أن وزارة التعليم السعودية ستبدأ بفتح باب استقبال طلباتكم فيما يخص تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443 من خلال حساب ولي الأمر للمرحلة الثالثة التي تخص “تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة” دخول نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين ١٤٤٣ بدءاً من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 14-7-1442 وقد نوهت وزارة التعليم السعودية أنه يحص لولي الأمر فقط الدخول عبر نظام نور التعليمي وإجراء عملية تسجيل أول ابتدائي طالب جديد 1443 ، ولن يُسمح لأي شخص أخر بإتمام عملية تسجيل دخول نظام نور.