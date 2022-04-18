رابط تسجيل أول ابتدائي 1444 طريقة تسجيل نظام نور لطلاب الأول الابتدائي ورياض أطفال

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل أول ابتدائي 1444 لإلحاق الأبناء بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم الذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من الأول من شهر صفر لعام 1444هـ وفق ما أوضحته الوزارة عبر نظام نور ضمن فترات التسجيل للطلاب والطالبات بأول ابتدائي ورياض الأطفال، حيث أوضحت وزارة التعليم بشكل رسمي موعد بدء نظام نور في استقبال طلبات التسجيل للطلاب بالصف الأول الابتدائي ومرحلة الروضة 1444، ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور تسجيل الطلاب الرسمي، وشرح طريقة تسجيل طالب مستجد في أول ابتدائي ورياض الأطفال.

رابط تسجيل أول ابتدائي 1444

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تسجيل الطلاب 1444 في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444هـ، حيث حددت موعد بداية تسجيل الطلبة في مراحل التعليم الأولية للرد على استفسارات العديد من أولياء الأمور المتعلقة بموعد التسجيل أو متى تسجيل الطلاب في نظام نور بالصف الأول والروضة، حيث ينتظر كل ولي أمر موعد فتح باب القبول للتسجيل في موقع نور التعليمي.

حيث يتم تقسيم فترات التسجيل وفقاً لفئات الطلاب ونوع المدارس التي يراد الالتحاق بها، وقد أعلنت الوزارة أنها ستبدأ في استقبال طلبات تسجيل الطلاب في أول ابتدائي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان 1443هـ الجاري، كما تستقبل أيضاً في نفس الموعد طلبات تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية.

ويجب العلم أن وزارة التعليم تتيح أمام أولياء الأمور إمكانية تسجيل الابن أو الابنة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو المراكز الإشرافية لتسجيل الأبناء، فمنذ تطبيق هذا النظام وأصبح بإمكان أولياء تسجيل الأبناء في الصف الأول أو في رياض الأطفال من خلال إنشاء حساب في نظام نور لولي الأمر 1443، ثم تسجيل الابن بصورة مباشرة من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.

رابط نظام نور ولي الأمر 1443

يتاح تسجيل الطلاب في المرحلتين سواء أول ابتدائي أو رياض الأطفال عن طريق مستخدم ولي الأمر أو قائد المدرسة، حيث منحت وزارة التعليم الصلاحية لولي الأمر لتسجيل أبناءه في نظام نور للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، فمن يرغب في الحصول على رابط نظام نور للطلاب الموحد، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط تسجيل أول ابتدائي 1444 ورياض أطفال (noor.moe.gov.sa).

طريقة تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين 1443

يتم التسجيل في نظام نور التعليمي من خلال تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر، ففي حال كان لديه حساباً مسبقاً على النظام أو لديه أبناء آخرون في التعليم العام، فيتم تسجيل الدخول مباشرةً بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات حساب ابشر، وسيتم التحويل لصفحة نظام نور ولي الأمر، أما في حال الرغبة في إنشاء مستخدم جديد لولي الأمر، فيجب النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

موعد تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

وضعت الوزارة الخطة الزمنية لاستقبال طلبات التسجيل في نظام نور المركزي، حيث تم تحديد المواعيد بناءً على الفئات الطلابية وأنواع المدارس التي سيلتحقون بها، كما أوضحت فترات التسجيل وأعمار الطلاب، ويمكنكم الإطلاع على فترات تسجيل الطلاب من خلال النقاط التالية: