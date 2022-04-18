نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل بداية الدراسة ١٤٤٤ بالمدارس والجامعات بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية الدراسة ١٤٤٤ سؤال يطرحه الكثيرين من أولياء الأمور والكوادر التعليمية، لمعرفة أهم تفاصيل التقويم الدراسي للعام الجديد 1444-1445 وذلك لكافة المدارس الحكومية والأهلية، وحتى الجامعات، فمن الجدير بالذكر هو أن بداية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام، أي إن العلم الجديد ١٤٤٤ يتوافق مع 1 صفر ١٤٤٤ وذلك حسب بدء شهر سبتمبر 2022، وإليكم كافة التفاصيل عن بداية الدراسة ١٤٤٤.

تفاصيل بداية الدراسة ١٤٤٤

التقويم الدراسي الجديد لعام ١٤٤٤ لم يتم طرحه بعد ولن تعلن الوزارة تفاصيل العام الدراسي سواء كان فصلين دراسيين؛ أم ثلاثة فصول دراسية مثل العام الجاري، ولكن عند إعلان نظام نور تسجيل طلاب الأول الابتدائي 1444، ظهرت أيقونة تفيد ببدء العام الدراسي ١٤٤٤ وعلى الفور تم حذف تلك الأيقونة؛ وهنا شغلت هذه بال العديد من الكوادر التعليمية وأولياء الأمور، وسرعان ما تم البحث عن التقويم الدراسي 1444 للعام الجديد بالمملكة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

التقويم الدراسي لم يعتمد بعد من قبل وزارة التعليم السعودية.

ومن المتوقع أن تكن إلزامية تمتع شاغلي الوظائف التعليمية بما لا يقل عن 36 يوم إجازة اعتيادية.

الإجازة الصيفية للمعلمين والطلاب تبدأ مع نهاية دوام الطلاب 1/12/1443.



ومن المتوقع أن تكون 1 / 2 عودة الطلاب فإن عودة المعلمين تكون 23 / 1 أي قبل عودة الطلاب بأسبوع وعودة الإداريين قبلهم بأسبوعين أي 16 / 1 .

ومن المتوقع أيضا عودة الجميع مع بعض في شهر صفر 1444.

ومن الجدير بالذكر أن عام 1442 – 1443 كان عودة المعلمين والإداريين توافق مع 14 محرم 1443 و 23 من أغسطس 2021، وكانت عودة الطلاب بتاريخ 29 من أغسطس 2021 والموافق مع تاريخ هجري 20 محرم 1443، وذلك بعد تعديل خطة الوزارة وأتاحه ثلاث فصول دراسية.

ومن ذلك يتم الاستنتاج أن التقويم الدراسي 1444 وبداية الدراسة ١٤٤٤ لن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، ولن تعلنها وزارة التعليم السعودية.

التقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للجامعة

أما عن تقويم الجامعة الصيفي فقد جاء على النحو التالي من قبل عمادة القبول:

عودة طلاب الجامعات بالمملكة لعام 1444 لن يتم تحديدها من قبل عمادة القبول والتسجيل.

تفاصيل الفصل الدراسي الثالث 1443

أما عن تفاصيل الفصل الدراسي الثالث للعام الجاري وعن عدد الإجازات به فقد جاء على النحو التالي:

حسب ما ورد في التقويم الأكاديمي لعام 1443 وأعلنته الوزارة في بداية العام الجاري؛ فمن المؤكد إنه ينتهي العام الدراسي الحالي بعد اجتياز الطلاب للامتحانات النهائية الموافق 1 ذي الحجة 1443، وبالتالي فإن موعد بداية الدراسة ١٤٤٤ لن يعلن عنها من قبل مجلس الوزراء ووزارة التعليم السعودية.