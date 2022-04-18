نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الروضة 1444 رابط نظام نور تسجيل الطلاب في رياض الأطفال وأول ابتدائي Noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل الروضة 1444 عبر نظام نور لولي الأمر لتسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن فتح باب التسجيل واستقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في الروضة عبر نظام نور لولي الأمر، ومواعيد تسجيل أول ابتدائي أيضاً، وقد أوضحت الوزارة السن المحدد للقبول في رياض الأطفال بعد التعديل الجديد، وأولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية، ومن المقرر أن تتم عملية التسجيل في الروضة خلال العام الدراسي عبر موقع نظام نور للطلاب، ومن خلال المقال نوفر رابط التسجيل في نظام نور أول ابتدائي ورياض أطفال وطريقة التسجيل.

تسجيل الروضة 1444

أصدرت وزارة التعليم عام تعميماً لكافة إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية بشأن تنظيم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444 يتضمن سن القبول الجديد في مرحلة الروضة من أجل التوسع ومنح فرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، حيث اعتمدت وزارة التعليم سن القبول الجديد في مرحلة رياض الأطفال 1443 بالاتساق مع سن القبول في الصف الأول الابتدائي 1443هـ.

فنظراً لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، فقد أصدرت الوزارة تعميم تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين لعام 1444هـ، وقد أكدت على ضرورة اعتماد التنظيم وما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغه لجميع الروضات ومدارس الطفولة المبكرة، ومن يرغب في الإطلاع على مواعيد التسجيل في الروضة يمكنه ذلك من خلال التالي.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1444

ووفقاً للمواعيد المعلنة والموضحة بالتعميم الوزاري الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال، فسوف يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في رياض الأطفال في المواعيد الموضحة بالنقاط التالية:

تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال اعتباراً من تاريخ 28 شوال 1443، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

بدء التسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس من تاريخ 27 ذي القعدة 1443هـ، ويستمر التسجيل متاحاً حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس اعتباراً من 23 محرم 1444هـ، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

رابط تسجيل الروضة 1444 (noor.moe.gov.sa).

نظام نور رياض الأطفال 1443

يتم قبول الأطفال عبر نظام نور ولي الأمر في كل مستوى من المستويات الثلاث الموضحة بالجدول المرفق حسب تاريخ الميلاد، وتكون أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية وفق التالي:

أولوية القبول تكون لمن يقوم بالتسجيل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أمهات سعودية.

تكون الأولوية في التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للأطفال المتقدمين للمستوى الثالث.

يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني عند توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول كافة المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث

يتم تسجيل الروضة 1444 عن طريق موقع نظام نور لولي الأمر المركزي.

خطوات تسجيل الروضة في نظام نور 1444

يتيح موقع نظام نور لولي الأمر المركزي إمكانية تسجيل طفل جديد في مرحلة رياض الأطفال من خلال الدخول إلى نظام نور ولي الأمر وتسجيل الدخول بتعبئة بيانات الحساب الشخصي في حال وجود حساباً في النظام مسبقاً، ثم تسجيل الأبناء بصورة مباشرة من خلال النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء” وإتباع الخطوات العامة للتسجيل.

وفي حال عدم وجود حساباً لولي الأمر في نظام نور المركزي، فيتم إنشاء حساب جديد في النظام نور لولي الأمر لكي يتمكن من إضافة الأطفال في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات تسجيل رياض الأطفال، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في دخول موقع برنامج نور التعليمي لولي الأمر الصفحة الرئيسية، يمكنه ذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

نظام نور نتائج الطلاب

يمكنكم عرض نتائج الطلاب من خلال النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443

أوضحت وزارة التعليم بعض النصائح الهامة التي يجب على ولي الأمر التعرف عليها عند تسجيل الروضة 1444 للعام المقبل، حيث يجب على ولي الأمر الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحساب نظام نور ولي الأمر الذي سوف تسجل به الطفل، ويفضل كتابة البيانات في ورقة خارجية أو بأي طريقة أخرى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، لأن كافة العمليات التي ستتم في المستقبل ستكون من خلال الحساب نفسه.