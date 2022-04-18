الرئيس الأوكرانى يعقد اجتماعا لبحث خطط إعادة إعمار بلاده

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة خطط إعادة الإعمار والتنمية فى بلاده بعد العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.





وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن خطة إعادة الإعمار بعد الحرب تتكون من عدة أجزاء، حيث تعتمد على مبادئ جديدة باستخدام جميع الموارد والفرص المتاحة وتغطية الأضرار المادية التى سببتها الحرب واستعادة قدرة البنية التحتية المدمرة والتحديث الهيكلى للاقتصاد الأوكرانى.. وقد انضمت إليها شركات دولية ومراكز أبحاث أوكرانية ولجان برلمانية ووزارات.

وفى سياق متصل، قال وزير الثقافة وسياسة الإعلام فى أوكرانيا أولكسندر تكاتشينكو "إن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 200 من مواقع التراث الثقافى فى أوكرانيا".

وكتب تكاتشينكو، فى منشور عبر قناته على موقع (تليجرام)، "القوات الروسية تواصل ارتكاب جرائم حرب ضد التراث الأوكرانى فى محاولة محو التاريخ والهوية الأوكرانية".

وأكد أن برنامج "الترميم الكبير"، الذى تنفذه الوزارة، يمثل الآن أولوية بالنسبة لها، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية مع الشركاء الدوليين لتأسيس صندوق أوروبى بالكامل لاستعادة التمويل لهذا البرنامج.