فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق "موسكفا"

انتشرت على الإنترنت الصور الأولى للسفينة الروسية الحربية "موسكفا" بعد تعرضها لضربة صاروخية، قبل غرقها بلحظات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الطراد "موسكوفا"، الذي يعتبر "الأخطر والأهم" لروسيا في البحر الأسود، والذي قصفته القوات الأوكرانية، قد غرق، مساء الخميس.

وتعتبر ضربة أوكرانيا "محورية" في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء الهجوم قبل أسابيع.

وانتشرت الآن على صفحات روسية، فيديو للطراد الروسي، بعد تعرضه للضربة، بينما ارتفع منه الدخان قرب منطقة الضربة المحتملة، في وسطه، وبدا في طريقه للغرق مع ميلانه إلى جهة واحدة.

وقال الخبير الدفاعي لدى سكاي نيوز، إتش آي سوتون: "اللقطات التي رأيناها ترجح أن السفينة أصيبت بضربات صاروخية. هناك علامات ثقب جراء الضربة في جانب الهيكل أسفل مكان الحريق".

ويظهر الفيديو أن الطقس كان قد استقر إلى حد ما عندما تم تصوير المقطع. يمكن سماع بعض الرياح في الصوت الأصلي ولكن البحر هادئ ولا يمكن رؤية المطر.

ويتناقض هذا مع بيان وزارة الدفاع الروسية بأن السفينة غرقت خلال عاصفة.

وقال تقرير إخباري من وكالة تاس الروسية في 14 أبريل: "غرق طراد صاروخ موسكفا أثناء قطره وسط عاصفة بسبب الأضرار التي لحقت بهيكلها أثناء انفجار الذخيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس".