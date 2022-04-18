موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في كندا كافة المدن حسب وقت الساعة أول أيام العيد في كندا فلكياً

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عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في كندا ، وذلك ضمن سعينا الدائم على مواصلة تقديم المساعدة لكافة أخوتنا المسلمين في دولة كندا سواء من المواطنين أو المقيمين داخل الأراضي الكندية ، لذلك نسلط الضوء من خلال هذه الصفحة عبر موقعنا ثقفني على معرفة موعد توقيت صلاة عيد الفطر في كندا 2022 ، موعد صلاة عيد الفطر في أوتاوا, ألبرتا, ادمونتون, كولومبيا البريطانية, موعد صلاة عيد الفطر 2022 فيكتوريا, مانيتوبا, ينيبيغ, نيو برونزويك, موعد صلاة عيد الفطر في فريدريكتون, نيوفاوندلاند, لابرادور, سان جون, نوفا, سكوتيا, هاليفاكس ، وموعد صلاة عيد الفطر في كندا 2022 باقي المدن، ونود أن نذكركم قراء موقع ثقفني أننا سنعمل على تقديم التغطية الكاملة فيما يخص ذات الشأن فمن المقرر أن نوفر لكم من خلال تقارير أخرى رصد موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا, السعودية, مصر, اليمن, العراق, السودان ، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا, ألمانيا, سوريا, تونس, موريتانيا, البحرين, الكويت, الإمارات, الأردن، وباقي الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في كندا

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في كندا 2022 ، هو ما يبحث عنه جميع المسلمين في الدولة الكندية سواء المواطنين أو المقيمين من المسلمين داخل المدن الكندية ، وبالأخص الإطلاع على الساعة كم وقت صلاة العيد في كندا 2022 ، مثل موعد صلاة العيد في أوتاوا, ألبرتا, ادمونتون, كولومبيا البريطانية, موعد صلاة عيد الفطر 2022 فيكتوريا, مانيتوبا, ينيبيغ, نيو برونزويك, موعد صلاة عيد الفطر في فريدريكتون, نيوفاوندلاند, لابرادور, سان جون, نوفا, سكوتيا, هاليفاكس وغيرها من المدن في كندا، كما سيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في كندا ، وذلك بناءً على ما ستعلنه الجهات الدينية المختصة في الدولة الكندية، ووفقاً لإعلان استطلاع هلال شوال 2022 في كندا.

متى موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في كندا

بعد الفحص والتدقيق من قبل الجهات المختصة والجهات الدينية المعنية فقد تقرر أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في كندا 2022 هو يوم الإثنين الموافق الثاني 2 من شهر مايو المقبل 2022 هو موعد أول أيام عيد الفطر في كندا 2022-1443 ، كما سيكون هو نفس الموعد في بعض من الدول الأوروبية، وتبقى هذه مجرد توقعات لما تم كشفه إلى أن يتم استطلاع هلال شوال في كندا ودول الاتحاد الأوروبي.

نستعرض عليكم الآن موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في كندا – الساعة كم وقت صلاة عيد الفطر في كندا 2022 ، فمن المتوقع أن يختلف وقت الساعة بخصوص موعد توقيت صلاة العيد في كندا بمختلف المدن الكندية، وجاء وقت صلاة العيد في كندا 2022 كالتالي:

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في كندا 2022

كما ذكرنا لكم ووفقاً لما كشفت عنه الجهات الدينية المعنية في دولة كندا بخصوص موعد صلاة عيد الفطر في كندا 2022 فمن المقرر أن يكون وقت صلاة العيد في كندا في تمام الساعة 6:30 بتوقيت العاصمة أوتاوا ، كما أنه سيكون هناك اختلاف بسيط في توقيت الساعة بين المدن داخل دولة كندا.

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