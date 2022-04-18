نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا يوفر 4 خدمات مهمة جدا للمواطن في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة بالنشر من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التدوينات المصغر، قد كشفت من خلاله أن تطبيق اعتمرنا يوفر 4 خدمات مهمة جدا للمواطن في المملكة العربية السعودية وذلك لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث أن اعتمرنا يتيح عدد من الخدمات المهمة وقامت الوزارة بتوضيح ذلك، أن التطبيق يوفر الحصول على تصريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، ذلك بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى المتعددة، وأوضحت أن الحج والعمرة في بيان لها، على موقع التواصل الاجتماعي Twitter، لضمان توفير أجواء آسلامية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية طبقا لما مرت به البلاد مؤخراً وذلك مع التنظيم بالتكامل مع تطبيق توكلنا.

وزارة الحج إمكانية تعديل وقت العمرة من تطبيق اعتمرنا

قامت وزارة الحج والعمرة بالتوضيح، عن مدى إمكانية التعديل على موعد العمرة التي تم حجزها في وقتٍ سابق، وبيّنت الوزارة، إنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكنك إلغاء الموعد من خلال تطبيق اعتمرنا، وقد نوهت إلى أن إلغاء الموعد يكون قبل دخول وقت التصريح بـ 6ساعات مع إصدار تصريح جديد بعد ذلك.

اعتمرنا 4 خدمات مهمة من وزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بتوفير أربع خدمات مهمة للمواطن لضمان توفير أجواء إيمانية أثناء أداء مناسك العمرة وتلك الخدمات تتلخص في الآتي:

إصدار تصريح للتابعين والمرافقين من خلال طلب واحد.

استخراج تصريح لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

إرسال ومشاركة التصريح مع المرافقين لك في الرحلة.

اختيار التاريخ والوقت المناسب لأداء العمرة والصلاة في الروضة.

خطوات اضافة المرافق والتابع في تطبيق اعتمرنا

أوضحت وزارة الحج والعمرة، في الآونة الأخيرة من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض الخطوات لإضافة المرافق والتابع في التطبيق وتلك الخطوات هي:

اختيار نوع التصريح. إضافة مرافق. إكمال بيانات المرافق أو المتابع. الموافقة على الإضافة.

طريقة حجز موعد لأداء العمرة في السعودية

نوضح لكم من خلال موقع ثقفني طريقة حجز موعد لآداء مناسك العمرة من خلال إتباع بعض الخطوات الآتية: