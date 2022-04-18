أسرع طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بالخطوات الصحيحة ١٠٠٪

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عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، للحصول على احد أهم الخدمات التي يوفرها الديوان الملكي للمواطنين وهي خدمة “المساعدات” التي يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين، حيث يستطع أي مواطن سعودي الجنسية التقدم بطلب للحصول على مساعدات الديوان الملكي والتي تختلف من بين مساعدات مالية أو تقديم شكاوى أو مساعدة علاج على نفقة السعودية أو المساعدة في رد الظلم عن المظلومين، في هذا التقرير نكشف لكم جميع التفاصيل التي تساعد المحتاجين والمساكين والراغبين في الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

بقليل من بذل الجهد تتمكن عزيزي المواطن تقديم طلب مساعدة إلى المكتب التنفيذي للديوان الملكي، ليتم دراستها ومن ثم الموافقة والقبول عليها والحصول على هذه المساعدة في وقت لا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أربعة أشهر بأقصى تقدير.

حيث تتعدد مهام الديوان الملكي السعودي ولكن ربما يكون أهم المهام التي يقدمها بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة هي المساعدات المالية والعلاجية فضلا عن منح الإفراج عن المساجين والتي تزايدت بشكل ملحوظ في شهر رمضان 1443، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي يستطيع الكثير من المواطنين التسجيل فيها ومن ثم القبول والاستفادة منها.

يبني نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي على العديد من القواعد والأسس التي يجب أن لا تتغير، وذلك من أجل ضمان إرسال نموذج طلب المساعدة بنجاح، أهم هذه القواعد الأساسية في إرسال معروض طلب مساعدة مالية هي كالتالي:

مقدمة نموذج طلب مساعدة يجب أن تبدأ فيه “بالتسمية” ثم “السلام” ثم “التحية”.

تحديد “طلب المساعدة المالية”.

البدء في ذكر الأسباب الحقيقية وراء طلب المساعدة.

توضيح المستندات والأوراق الدالة على صدق طلبك.

توضيح جميع طرق التواصل.

رقم الديوان الملكي السعودي

هناك 4 طرق للتواصل مع الديوان الملكي السعودي يمكنكم من خلالها الاتصال بالديوان الملكي السعودي:

رقم الديوان الملكي السعودي: 00955114882222.

00955114882222. الاتصال من خلال رقم 8004000000.

التواصل من خلال رقم 92002220.

الاتصال من رقم 920030003.

رقم الفاكس 00966114803572.

شروط الحصول على مساعدات من الديوان الملكي

يشترط على كل من يرغب فى الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي أن يكون يحمل جنسية سعودية ومقيم فيها إقامة دائمة، كما يجب أيضاً أن يكون من مستحقي الدعم، فيما تضم هذه الشروط تقديم المستفيد ما يثبت أن المتقدم بحاجة للمساعدة.

طريقة الحصول على مساعدات من الديوان الملكي

يستطيع المتقدم الحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح أسرع طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بالخطوات الصحيحة ١٠٠٪.