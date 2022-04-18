نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني واسمك الرباعي PDF جميع الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني واسمك الرباعي نوافيكم به الآن، حيث موقع الوزارة الرسمي اصبح الان مطروح أمام الطلاب لمساعدتهم على الحصول على نتائج القبول الموازي بصورة رقمية وسهلة للغاية على شكل نستعرضه الان ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم الإعلان مؤخراً عن طرح رابط نتائج القبول الموازي الكترونياً أمام جميع الطلاب والطالبات بعد الكشف عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية، حيث نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج بعد التأكيد على الإعلان عن تلك النتائج الكترونياً فى جميع الجامعات العراقية، حيث تتواصل الوزارة على تفعيل إمكانيات الاستعلام عن نتائج الطلاب وطرح عدد متنوع من الخدمات الرقمية امام جميع الطلاب والطالبات فى ظل الازمة الجارية عالميا من أزمة تفشي وباء كوفد 19

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط الرسمي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني الأيقونة المخصصة لها

النقر على خانة اعلان على ان تكون النتائج معلنة أمامكم على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة لفحص نتائج القبول الموازي حتى نساعدكم على طرح تلك النتائج اون لاين في جميع المحافظات العراقية

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية