نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 دقيقة للتأهل.. موعد مباراة استقلال دوشنبه والهلال دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة استقلال دوشنبه والهلال ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني في المجموعة الأولى، يحتضن مساء الثلاثاء 19 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية وحاسمة، تجمع ناديي الهلال السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي ، حيث يقترب الزعيم من مواصلة رحلة دفاعه عن لقب الموسم الماضي، بالتأهل إلى دور الـ16، فيما يتشبث الفريق الطاجيكي بفرصه الضعيفة أو على وجه الدقة شبه المستحيلة في التأهل إلى الدور القادم.

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة استقلال دوشنبه والهلال والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة ونتائج الناديين في الدور الأول من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات استقلال دوشنبه والهلال .

مباراة استقلال دوشنبه والهلال

مواجهة ثانية إذن هذا الموسم، تنتظر فريقا الهلال واستقلال دوشنبه لحساب المجموعة الأولى.

حيث أسفر اللقاء الأخير، ضمن الجولة الثالثة، عن فوز صعب لـ الزعيم أمام الفريق الطاجيكي العنيد.

ويسعى الاستقلال للتعويض في مواجهة الثلاثاء، أملًا في إحياء آماله بالغة الصعوبة في العبور للدور التالي.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة :

ننوه إلى أن الأندية السعودية، والتي قدمت مردودًا طيبًا في الجولة الثلاث الأولى، تخوض مواجهات قوية وحاسمة في الجولة الرابعة.

تنطلق يوم الثلاثاء 18 إبريل 2022 بمواجهتين، وهما مباراة الشباب والقوة الجوية ، و مباراة سباهان أصفهان والتعاون .

فيما تستكمل الجولة يوم الأربعاء 19 إبريل 2022 بلقاءين، مباراة استقلال دوشنبه والهلال ، و مباراة الفيصلي وناساف كارشي .

نادي استقلال دوشنبه

نستهل تغطيتنا مع نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، الذي يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة، من أجل التأهل للمرحلة المقبلة في البطولة الآسيوية للأندية .

إذ يتذيل الفريق الطاجيكي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 0 نقاط وصافي (-3) هدف.

حيث خسر لقاءاته الثلاثة أمام أندية الريان القطري (2-3) والشارقة الإماراتي (1-2)، و الهلال السعودي .

تاريخيًا، يسجل نادي الاستقلال الطاجيكي حضوره الرابع على التوالي في دوري أبطال آسيا .

إذ كان الإنجاز الأبرز لـ الاستقلول ، هو الوصول إلى دور الـ16 وذلك في الموسم الماضي، في النسخة التي حصدها الهلال.

قبل الخروج بعد الهزيمة من أمام برسيبوليس الإيراني بهدف.

نادي الهلال

على الجهة المقابلة، يواصل نادي الهلال السعودي بنجاح، رحلة الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي.