نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر يوم دوام للبنوك في رمضان 1443 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر يوم دوام للبنوك في رمضان 1443 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير ممن يعملون في البنوك المركزية بالمملكة العربية السعودية، إذ قامت الإدارة الخاصة بالبنك بتقليل عدد ساعات الدوام عند الموظفين في شهر رمضان لتتناسب مع قدراتهم العملية بما لا يؤثر على متطلبات العمل واحتياجات العملاء، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم مواعيد اجازة العيد المقررة وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بذلك.

اخر يوم دوام للبنوك في رمضان 1443

يتساءل الكثير من الموظفين لدى البنك المركزي السعودي عن موعد آخر يوم دوام للبنوك في رمضان، وفي هذا الصدد فقد صرح البنك المركزي السعودي الذي يُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة تحديد مواعيد عمل وإجازات الموظفين، أنه من المقرر أن يكون آخر يوم للدوام هو يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والذي سيوافق يوم السابع والعشرين من رمضان، وصرح أن موظفي البنوك سوف يحصلون على إجازة كبيرة تصل إلى 10 أيام كاملة وفقًا لحقوقهم التي يوفرها لهم البنك.

مواعيد العمل بمراكز الحوالات برمضان

أصدر البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية تعليماته حول مواعيد العمل بالمراكز الخاصة بالحوالات في شهر رمضان المبارك والتي أقر المركز بأنها تبدأ بحلول الساعة التاسعة والنصف صباحًا على أن تنتهي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وبهذا تبدأ مواعيد العمل قبل بدء العمل في البنوك بنصف ساعة وتنتهي بعد انتهاء العمل في البنوك بنصف ساعة أيضًا.

موعد نهاية دوام البنوك

قام البنك المركزي الرسمي بتحديد موعد ابتداء وانتهاء العمل لدى الموظفين في البنك بشكل رسمي في تعليمات صادرة عنه وهي كالتالي:

يبدأ موعد الدوام في العمل لدى البنك المركزي في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ينتهي موعد الدوام في العمل لدى البنك المركزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويُشيد البنك المركزي من السادة العملاء ضرورة إنهاء جميع معاملتهم مع الموظفين قبل موعد الانصراف الرسمية حتى لا يكون معهم أعمال أخرى.

اجازة عيد الفطر للبنوك

قام البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن موعد بدء وانتهاء الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ والذي سيوافق يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل لعام 2022 م، على أن تنتهي اجازة العيد في يوم السادس من شوال أي ما يوافق اليوم السابع من شهر مايو القادم.