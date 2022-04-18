نقل ملكية السيارة للأبناء عبر منصة أبشر وشروط نقل الملكية إلكترونيا

نقل ملكية السيارة للأبناء، عبر منصة أبشر الإلكترونية، من أسهل الخدمات وأكثرها لطفًا على المستفيدين، حيث تم طرح تلك الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية، تسهيلا على المستفيدين من التحرك كثيرًا، لإتمام إجراءات نقل ملكية السيارة، أو عمل مبايعة للسيارة من شخص إلى آخر، أو في حالات أخرى لنقل الملكية مثل؛ نقل ملكية السيارة بدون مبايعة، أو التنازل عن ملكية السيارة، أو نقل ملكية السيارة لأخوي، أو نقل ملكية السيارة للزوجة، أو نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر بدون بيع، من خلال اتباع خطوات وطريقة نقل ملكية السيارة بدون بيع، وكذلك نقل ملكية سيارة بدون فحص، أو نقل ملكية السيارة فوري، دون اتباع الكثير من الخطوات المطلوبة لهذا الأمر، ويمكنك عمل ذلك عبر منصة أبشر وفقًا للخطوات التي سنذكرها، مع استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام عملية النقل.

كيف انقل ملكية السيارة لولدي؟

يمكنك عمل نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر، سواء للزوجة أو الأبناء أو أحد الأشقاء، بشكل إلكتروني تام دون الحاجة لزيارة أحد مقرات المرور العام السعودي، وليست هي الخدمة الوحيدة عبر منصة أبشر، بل يمكنك أيضًا متابعة طريقة تجديد استمارة بيع سيارة، وطريقة اسقاط سيارة متوفى،

قم أولا بتسجيل حساب إلكتروني في منصة أبشر الرسمية. وادخل إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. وعقب تسجيل الدخول ادخل إلى صفحة “خدماتي”. ثم اضغط على “خدمات المرور”. وانتقل بعدها إلى “خدمة مبايعة المركبات” من خلال البائع وهو في حالتنا الوالد. وبعد ذلك قم بعرض بيانات السيارة. وهنا قم بملء كافة البيانات المتعلقة بالسيارة مثل الرخصة والموديل وسنة التصنيع. وبعدها أدخل البيانات الخاصة بالمشتري. وهو في حالتنا هذه هو الابن. وعقب ذلك يتابع الابن من خلال منصة أبشر. خطوات قبول نقل ملكية السيارة عبر أبشر. وذلك لإتمام إجراءات مبايعة السيارة بالفعل.

شروط نقل ملكية السيارة من أبشر