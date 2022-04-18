نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1444، أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضة لعام 1444، حيث حددت وزارة التعليم الشروط الواجب توافرها في الطلاب المستجدين الذين سوف يتم تسجيلهم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1444، وقد قسمت الوزارة مواعيد تسجيل أولي ابتدائي ورياض الأطفال على عدة مراحل، حيث بدأت فعلياً المرحلة الأولي من عملية التسجيل وذلك اعتباراً من صباح يوم 16 رمضان لعام 1443 وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية:-

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1444:-

تتم عملية تسجيل الطلاب المستجدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي والروضات للعام الدراسي 1444، وفقاً لمجموعة من الخطوات التي يجب على ولي الأمر القيام بها وهذه الخطوات هي:-

يقوم ولي الأمر بالدخول مباشرة على موقع نظام نور.

يقوم باستيفاء البيانات المطلوبة للدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق البشري.

يقوم ولي الأمر باختيار تسجيل طالب جديد.

يقوم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بالنسبة للمغتربين ثم القيام بتحديد صلة القرابة وإدخال تاريخ ميلاد الطفل.

يتم تحديد الصف وذلك بناء على سن الطالب والذي يتحدد بناء على تاريخ الميلاد.

يقوم ولي الأمر باستيفاء البيانات الخاصة بالطالب المستجد ثم بيانات السكن ورقم التواصل.

يتم اختيار المدرسة ثم التأشير على الإقرار والتعهد.

خطوات تسجيل طالب/ة في الصف الأول الابتدائي عبر #نظام_نور pic.twitter.com/N1QlAQzT9F — مكتب التعليم غرب (@MOE_RYH_16) خطوات تسجيل طالب/ة في الصف الأول الابتدائي عبر #نظام_نور pic.twitter.com/N1QlAQzT9F — مكتب التعليم غرب (@MOE_RYH_16) May 30, 2020

وقد قسمت وزارة التعليم عملية التسجيل للطلاب المستجدين على عدة مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولي من عملية التسجيل وذلك كما يلي:-

المرحلة الأولي للتسجيل هي التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، وأيضاً تتضمن التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، وقد بدأت عملية التسجيل في هذا النوع من المدارس اعتباراً من يوم 16 رمضان 1443 ولمدة أسبوع تنتهي يوم الاثنين الموافق 23 رمضان الجاري.

بالنسبة لمدارس التحفيظ سوف تستمر عملية التسجيل حتي يوم السابع عشر من ربيع الأول لعام 1444 أو حتى يتم الانتهاء من تسديد الشواغر وانتهاء الموعد لكافة النوعيات من المدارس.

وقد اشترطت وزارة التعليم لتسجيل الطلاب المستجدين في هذه المرحلة مجموعة من الشروط كما يلي:-