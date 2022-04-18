نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في السودان الخرطوم وجميع الولايات حسب وقت الساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السودان جميع الولايات ، هو ما سنعمل على تقديمه لكم من خلال هذه الصفحة استكمالاً لما تم البدء فيه فيما يخص موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية والإسلامية ، فقد وجدنا أن الكثير من المواطنين والمقيمين في السودان الشقيق يريدون معرفة موعد صلاة عيد الفطر في السودان 2022 ، وذلك تزامناً مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك ، فالجميع يريد الاستعداد والتجهيز لهذه المناسبة السعيدة. هذا وسوف نعمل على رصد موعد توقيت صلاة عيد الفطر في الخرطوم, الجزيرة, البحر الأحمر, كسلا, موعد صلاة عيد الفطر في القضارف, سنار, النيل الأبيض, الشمالية, موعد صلاة عيد الفطر نهر النيل, كردفان, دارفور, وباقي الولايات السودانية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السودان

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السودان جميع الولايات ، هو محل اهتمام الجميع في الولايات السودانية تزامناً مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك حيث يريد الجميع الآن الاستعداد والتجهيز لهذه المناسبة السعيدة اجازة عيد الفطر في السودان 2022 ، فهناك الكثير من المواطنين أو المقيمين يتوجهون إلى تقديم وتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومما لا شك فيه أن وقت صلاة عيد الفطر في السودان 1443/2022 ، هي من الأمور التي تشغل بال الجميع والتي تكون ذو أهمية كبيرة لدى جميع المسلمين في كافة الدول العربية والإسلامية، وقد وجدنا في الوقت الحالي أن هناك الكثير من عمليات البحث عبر المحرك البحثي العالمي الشهير جوجل عن الساعة كم موعد توقيت صلاة عيد الفطر في السودان 2022 ، متى أول أيام عيد الفطر في السودان 2022 ، ولعل الأبرز والأهم وقت صلاة العيد في السودان 2022 حسب توقيت الساعة وما تم تحديده من قبل الجهات المختصة.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في السودان 2022

أما بخصوص موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في السودان ، فالجميع يعلم جيداً أنه يجب أن يكون هناك اختلاف في توقيت الساعة من ولاية لأخرى والذي يكون حسب توقيت شروق الشمس في السودان وبعض من الدول العربية، لذلك فمن الطبيعي جداً أن يكون هناك فرق في التوقيت بخصوص موعد صلاة عيد الفطر في السودان بجميع الولايات السودانية والذي سنتعرف عليه الآن خلال السطور القادمة.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في السودان 2022 / 1443 سيكون في تمام الساعة 5:46 صباحًا بمشيئة الله تعالى.



موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 الخرطوم

وفقاً لوزارة الأوقاف السودانية وما تم الإعلان والكشف عنه بخصوص موعد صلاة عيد الفطر في السودان الخرطوم العاصمة ، وما تم العمل عليه من دراسات وبحوث فلكية من قبل الجهات المختصة، فقد تقرر أن يكون موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في السودان الخرطوم العاصمة في تمام الساعة 5:46 دقيقة ، هذا وسوف نكون قريبين من الحدث حيث نوافيكم لاحقاً بكافة الأمور التي تخص هذا الشأن مثل موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في السودان ، وقت صلاة العيد في السودان جميع الولايات.