جدة - نرمين السيد - ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، القبض على رجل بعد تعرضه للصعق الكهربائى عندما واجه ضباط شرطة وزارة الدفاع بسكين فى منطقة الحكومة البريطانية فى وستمنستر، لندن.





وقالت شرطة العاصمة، إن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، كان مسلحًا بسكين، وتصدى لضابطين فى حوالى الساعة 8.50 صباح اليوم بتوقيت لندن. وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أنه تم استخدام صاعق كهربائى وتقييد الرجل من قبل الضباط وتم القبض عليه بشبهة محاولة القتل وحيازة سلاح هجومى، وأنه لا يزال رهن الاعتقال فى مركز شرطة لندن. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- القبض على شخص فى مقر الحكومة البريطانية بلندن وبحوزته سكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.