الإمارات تدين إحراق متطرفين فى السويد نسخا من القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين فى السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم، مجددة رفضها الدائم لجميع الممارسات التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والتى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.





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