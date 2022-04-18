عاجل- الديوان الملكى السعودى ينعى الأمير لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان السعودى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء فى مدينة الرياض".

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