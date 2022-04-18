حاكم مدينة لفيف: 7 قتلى و11 مصابًا حصيلة ضحايا القصف الروسى اليوم

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن كوزيتسكى قوله: "اليوم سقط ثلاثة صواريخ فى مستودعات لا يستخدمها الجيش حاليًا وآخر فى محطة الخدمة، ووفقًا للبيانات الأولية، لدينا بالفعل سبعة قتلى (أربعة منهم فى محطة الخدمة) و11 مصابًا، أحدهم طفلة، وهى ليست فى حالة خطيرة، لكن ثلاثة ضحايا فى المستشفى فى حالة خطيرة".

وقال رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفى، إنه نتيجة القصف الذى وقع فى الصباح، تحطمت نوافذ ثمانية مبانٍ ومدرسة كما أصابت الشظايا دارًا للأيتام حيث يقيم الأيتام الذين تم إجلاؤهم من مناطق مختلفة.

من جانبه، أكد فولوديمير ليس، رئيس خدمة الأطفال فى إدارة ولاية لفيف الإقليمية، التقارير قائلاً : "جميع الأطفال بأمان، الأضرار التى لحقت بالدار ضئيلة، وتطاير عدد قليل من النوافذ فى الطابق السفلى".