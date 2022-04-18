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عمر شويل - جدة إن عيد الفطر بالمملكة السعودية مختلف وله خصوصية كبيرة، وهذا لتواجد الحرمين الشريفين بداخلها، حيث أن جميع قلوب المسلمين في جميع الأماكن يتلهفوا لزيارة البيت الحرام، وأن يستمتعوا ويجعلوا عيدهم بهذا المكان للفرحة به في هذا المكان المتميز، والإجازة الخاصة بعيد الفطر تمنح لكافة العاملين بالدولة، لقضاء هذه الأوقات مع الأسرة والأهل والأصحاب بعيداً عن الضغوطات أو القلق وعبر هذا المقال سنقدم لكم الإجابة عن سؤال كم باقي على عيد الفطر بالسعودية 2022.ط

موعد عيد الفطر 2022

إن عيد الفطر بالمملكة السعودية سيكون ثلاثة مايو الموافق واحد شوال وفقاً للتوقعات الفلكية، ويمكن لهذا اليوم أن يتغير طبقاً لرؤية الهلال الشرعية تلك التي تتم 29 رمضان، وبعد رؤية الهلال يكن يوم العيد قد تحدد بشكل رسمي وشرعي، اقتداءً بقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فرؤية الهلال هو الشيء الذي يعتد به ويتم رؤيته من قبل المرصد الشرعي بالدولة طبقاً للضوابط المعمول بها.

كم باقي على عيد الفطر بالسعودية 2022 العد التنازلي

إن احتفال المسلمين بالعيد داخل المملكة السعودية وبالوطن العربي بأكمله هو شيء عظيم وإظهار الفرحة به عبادة، فالمسلمين بجميع الأماكن والأعوام يستعدوا له دائماً، فهي مناسبة كريمة مشروعة من الله سبحانه وتعالى، تمنح للمسلمين لتزيد من فرحتهم وسعادتهم بأنهم قد استطاعوا إتمام الصيام على أكمل وجه، ويرجو جميع المسلمين بأن يكون الله قد أعتقهم من النيران برمضان المبارك، ولذلك فإنهم دائمي الانتظار لقدوم العيد ليقوموا بقضائه كما يحبون مع أحبابهم، والوقت المتبقي على عيد الفطر من وقتنا هذا هو 14 يوم من الآن.

عيد الفطر

إن عيد الفطر يعد العيد الأول لجميع المسلمين فهم يحتفلوا به بعد انتهاء الصيام من شهر رمضان، ويكون قد أدوا فريضة وركن من أركان الإسلام مهمة، وعيد الفطر يحمل للمسلمين الفرحة، حيث أن الله يمن به على كافة عباده المسلمين، وكانوا يحتفلون به بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول مرة تم الاحتفال به كان في السنة الثانية من الهجرة.

وحدث هذا بعد أن تم الانتهاء من الصيام بشهر رمضان بالعام نفسه الذي فرض فيه هذا الركن من الإسلام، وعيد الفطر يكون عبارة عن يوم واحد يبدأ بعد أن تغرب شمس يوم الأخير من رمضان مع انتهاء اليوم الأول من شوال، وهذا اليوم يشكر فيه العباد الله ويفرحون به على قدرتهم بإتمام الصوم فإظهار الفرح به عبادة عظيمة.