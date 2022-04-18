نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Result Now” رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن tawjihi jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 للثانوية العامة بدولة الأردن من أكثر ما يبحث عنه جميع الطلاب، حيث يتم الاستعلام من خلال الرابط الرسمي للوزارة، وذلك بالوقت الذي تعلنه وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان النتيجة للامتحانات التكميلية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح، ورصد الدرجات، حيث يتم رصد الدرجات بكل دقة لضمان حصول كل طالب على الدرجات بكل دقة سوف نتحدث عن كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن tawjihi jo

تم إنهاء الامتحانات من دون أي مشكلات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة التى قامت بوضعها الوزارة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة، وسلامة الطلاب، حيث تم الان الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات طلبة، وطالبات الثانوية العامة التكميلية لعام 2022 ميلادية.

نتائج توجيهي الاردن حسب الاسم

يتم توفير رابط مخصص بإعلان النتائج، وذلك بعد بداية الامتحانات التكميلية للأردن في يوم 30 من شهر ديسمبر 2021 حيث استمرت إلى يوم 22 من شهر يناير لعام 2022، حيث قام بأداء الاختبارات 95 ألف طالب، وطالبة بجميع المحافظات الأردنية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 للثانوية العامة يوم الخميس الموافق 10 من شهر فبراير، وذلك عبر موقع التوجيهي بعد اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

لإمكانية الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 يجب اتباع الخطوات التالية:

● الانتقال إلى الموقع الخاص بنتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 tawjihi. jo.

● الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 ميلادية.

● ثم بعد ذلك إدخال رقم الجلوس.

●إدخال كافة البيانات اللازمة الخاصة بالطالب.

● الضغط على ايقونة استعلام النتيجة.

● بعد الانتهاء يتم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطالب، وذلك بعد إتمام الخطوات السابقة بكل دقة.

وبهذة الخطوات يستطيع جميع الطلاب معرفة نتائج التوجيهي التكميلي من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث ان ومن الجدير بالذكر ان هذا الرابط يمكن الطالب من معرفة النتيجة الخاصة به ويمكنك ايضا مشاهدة مقال رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 kahraba.gov.jo و شروط التسجيل