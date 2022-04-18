ضمان المكرمة الملكية 17 رمضان والتي بدا العد التنازلي للإعلان عن موعد نزولها من سلمان الخير، الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، حيث يقوم الملك سلمان بالإعلان عن إيداع 2 مليار ريال من أمواله الخاصة في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقوم الوزارة بإيداعه في حسابات المستفيدين، ويشمل مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين من مستفيدي لضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، كما يشمل مكرمة حساب المواطن لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، براتب أقل من 3600 ريال في الشهر الواحد.

“ضمان المكرمة الملكية 17 رمضان” الاستعلام عن نزول المكرمة بأمر سلمان الخير sbis.hrsd.gov.sa

خلال ساعات ينتظر المواطن السعودي إعلان هام يشمل مبلغ من المال هدية له من الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وقد قام في العامين الماضيين بوضع تقدير للمبالغ التي يهديها للمواطن السعودي من ذوي الدخل الشهري المنخفض أو المحدود، من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويشمل ذلك أيضا تحديث بيانات حساب المواطن ليتم التأكد من الاستحقاق عند طلب المكرمة الملكية، ويقوم حساب المواطن الضماني بتسلم الراتب بعد الاستعلام عنه إلكترونيا بعد موافقة الملك ليه.

استمرار صرف المكرمة للعام الثالث على التوالي

أعلنها الملك سلمان في 1441 بصرف مكرمة للمحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل المنخفض من مستفيدي مساعدات المملكة، بقيمة لا تزيد عن 1000 ريال لرب الاسرة و500 ريال للتابع، واستمر صرفها بالعام الماضي، وذلك بالإعلان عنها في 8 رمضان 1442 ونزولها في حسابات المستفيدين في 13 رمضان 1442، وترقب الجميع أن يتم الموافقة عليها هذا العام في نفس الموعد، وبعد تأخرها قليلا ترقب المراقبين أن يتم نزولها في خلال الأيام القليلة المقبلة

لرب الاسرة 1000 ريال. للفرد المستقل (غير التابع) 1000 ريال للفرد التابع للأسرة 500 ريال للأسرة المكونة من 3 أفراد 2000 ريال الاسرة المكونة من أربعة افراد 2500 ريال.

أسباب تأخر المكرمة الملكية 2022

أن يكون موعد نزولها ليس بالتزامن مع نزول أي رواتب خاصة بالمحتاجين.

كما تم ارتفاع أعداد المستفيدين هذا العام عن العام الماضي لذلك يتم حصر الأعداد من جديد ومراجعتها بشكل جيد.

يتم صر الميزانية العامة للمستفيدين حسب أعداد الاسر وتنزيلها قبيل عيد الفطر المبارك.

خطوات الاستعلام عن المكرمة بحساب الضمان