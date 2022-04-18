بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى مليونين و816 ألفا

أعلنت وكالة حرس الحدود في بولندا اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا لمليونين و816 ألف لاجئ.
وذكرت الوكالة حسبما أورد "راديو بولندا" أن أمس الأحد شهد دخول أكثر من 17 ألف لاجئ من الحدود المشتركة مع أوكرانيا مقابل 19 ألفا و200 لاجئ يوم السبت.
وتفيد وزارة الخارجية بأنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن من بينهم مواطنون من دول أخرى بقارتي آسيا وإفريقيا.
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