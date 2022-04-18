أوكرانيا: مقتل 9 مدنيين وإصابة 25 آخر إثر قصف روسى فى خاركوف...

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الإثنين مقتل 9 مدنيين واصابة 25 آخرين إثر قصف روسي استهدف مدينة خاركوف بشرق أوكرانيا.

وذكر بيان رسمي، نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، بما في ذلك الجزء الأوسط من المدينة، مما أسفر عن اصابة 25 شخصًا ومقتل 9 آخرين.

وأضاف البيان، أن القصف الروسي في خاركوف خلال الأيام الأربعة الماضية أسفر عن مقتل 18 شخصًا واصابة 106 بجروح.