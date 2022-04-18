البيت الأبيض: عقد قمة دولية افتراضية حول كورونا 12 مايو المُقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض -فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- أن القمة ستضاعف الجهود الجماعية لإنهاء المرحلة الحادة من جائحة (كوفيد -19)؛ لمواجهة التهديدات المُستقبلية المُتعلقة بالصحة. وستشارك فى رئاسة القمة الولايات المتحدة وألمانيا التى تتولى حاليًا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التى تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التى تترأس الاتحاد الإفريقى، وبيليز التى تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبى (كاريكوم). وستكون هذه هى القمة الدولية الثانية حول الجائحة التى أودت بحياة أكثر من ستة ملايين شخص فى جميع أنحاء العالم وأحدثت اضطرابًا فى الاقتصاد العالمى، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

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