اليورو يهبط مقابل الروبل الروسى والدولار بـ87 كوبيكا لأول مرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فقد انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.02 روبل، ليصل سعره إلى 82.33 روبل، حيث تم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبلا للمرة الأولى فى نحو 10 أيام. ووفقا لبيانات بورصة موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 87 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، ليهبط سعره إلى 79.07 روبل.

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