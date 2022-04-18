الإمارات تدين إحراق متطرفين في السويد نسخا من القرآن الكريم

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي لدولة الإمارات، في بيان لها، رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية و الأخلاقية.

وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية و العنف و وجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.