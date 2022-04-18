معاش الضمان الاجتماعي المطور موعد صرفه لشهر رمضان

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجاً في السعودية، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن صرف المعاش يتم بعد دراسة الحالات المقدمة على طلب المعاش والتأكد من توافر الشروط الخاصة بصرف المعاش عليهم.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

يشترط أن يكون المستفيد من المعاش سعودي الجنسية. الإقامة في السعودية. عدم وجود أي نشاط تجاري للمستفيد من المعاش. يشترط ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام، وألا يزيد عن 65 عام. عدم وجود دخل شهري ثابت. تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد استحقاقه للحصول على المعاش. تقديم رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن. عدم إقامة المستفيد في أي دور إيواء تابعة للحكومة السعودية. تطابق الشروط المعلن عنها من وزارة الموارد البشرية على الشخص المستفيد.

متى يتم وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

هناك بعض الحالات التي يتم فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين منه، وتتمثل تلك الحالات في:

عدم استيفاء جميع الشروط المعلن عنها للحصول على معاش الضمان.

تجاهل شرط من الشروط وعدم توافره يعرض صاحب المعاش لوقف صرفه.

إضافة بيانات غير صحيحة خاصة بصاحب المعاش تعرضه لوقف صرفه وللمسائلة القانونية.

عدم تحديث بيانات المستفيدين بشكل دائم ومستمر وعند الطلب.

في حالة ثبوت تكاسل المستفيد عن العمل وقدرته على العمل يتم وقف صرف المعاش له.

في حالة عرض عمل مناسب للمستفيد من المعاش ورفض عرضين يعرضه لوقف صرف المعاش.

إذا تم التنازل عن صرف المعاش لشخص أخر.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف معا الضمان الاجتماعي المطور يتم وضعه في الحسابات البنكية للمستفيدين أخر يوم من كل شهر هجري، موضحاً أنه إذا توافق هذا اليوم يوم إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف لشهر رمضن الكريم، وشروط صرف معاش الضمان، والحالات التي يتم فيها وقف صرف الضمان الاجتماعي المطور، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم.