نظام نور بدون رقم سري الرابط الجديد 1444 وكيفية التسجيل بالخطوات

نظام نور بدون رقم سري من أحد أهم الأمور التي ينشغل بها العديد من الأشخاص بداية من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمات خاصة أن موقع نور من المواقع والمنصات الإلكترونية التي جذبت العديد من الطلاب والمعلمين نظرا لأنه يقدم جميع المعلومات التي تختص بدروس الطلاب، بالإضافة إلى جودة الخدمات التعليمية التي يقدمها من خلال نظام نور البيان بدون رقم سري ليسهل على أولياء الأمور وجميع المستفيدين من هذا الموقع التعليمي من إمكانية نسيان الرقم السري وإعادة تعيينه مرة أخري وذلك من خلال استخدام الرابط الخاص بالموقع الذي نشاء في دولة المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنوضح لكم رابط موقع نور وكيفية التسجيل على هذا الموقع الإلكتروني فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

رابط نظام نور بدون رقم سري

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية موقع إلكتروني يقدم كافة الخدمات التعليمية عبر الإنترنت، بحيث مكنت جميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع بدون إدخال رقم سري والموقع الخاص بالموقع هو noor.moe.gov.sa، والآن أصبح موقع نور التعليمي من أسهل الطرق التي تساعد جميع الطلاب في الدخول على المنصة دون الحاجة إلى ادخال رقم سري للاستفادة من خدمات موقع نور البيان من معرفة نتائج الامتحانات أو عرض شرح للدروس.

كيفية التسجيل على موقع نور بدون رقم سري

بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن طريقة للتسجيل في نظام نور الخاص بـ الدراسة بدون رقم سري والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للطلاب من شرح المقررات الدراسية الخاصة بهم، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجح في التسجيل عبر الموقع وهي كالتالي: