العقوبات الغربية تهدد أرزاق 200 ألف روسي في موسكو

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، الاثنين، أن 200 ألف وظيفة على الأقل مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب حرب أوكرانيا.

وفي رسالة على موقعه الإلكتروني، ذكر سوبيانين أنه تم اعتماد خطة مساعدة بقيمة 3,6 مليار روبل (حوالى 38 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) الأسبوع الماضي لمساعدة سكان موسكو المعرضين لخطر التسريح من وظائفهم، وفق "فرانس برس".

وقال رئيس البلدية: "هذا البرنامج يتعلق في المقام الأول بموظفي الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها مؤقتا أو قررت مغادرة روسيا. وفق تقديراتنا، هناك حوالى 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم".

وستوفر البلدية "وظائف مؤقتة" لموظفين في شركات أجنبية يعانون من البطالة الفنية، مثل "إدارة الأرشيفات أو إصلاح تجهيزات" البلدية، كما تقول، معلنة اعتزامها تقديم إعانات لتمويل إعادة التدريب المهني.

وطبق ما ذكرت البلدية، من المقرر توفير مساعدات مالية للعائلات بموجب مرسوم رئاسي صدر أخيرا، واتخاذ اجراءات لتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

كما أكدت بلدية موسكو أنها شيّدت ثلاثة مصانع للأدوية لتعويض تعليق واردات أدوية يعتمد عليها الروس بشكل كبير.

وأوضح سيرغي سوبيانين في هذا الصدد "ينتظرنا الكثير من العمل، وستستغرق النتائج سنوات حتى تظهر".