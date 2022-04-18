نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء لشهر إبريل ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للكهرباء أعلنت عن استحقاق دفع قيمة فواتير المنشآت في القطاع الخاص ،والقطاع العام وفواتير الأفراد في كافة أنحاء المملكه العربيه السعوديه ،وجاء هذا في إطار اصدار الشركه الفواتير الخاصة بشهر مارس 2022 ،ثم الاستعداد لدفع فواتير شهر أبريل 2022 ،حيث يتم تسديد الفواتير الإلكترونية عبر موقع الشركة الالكتروني الرسمي ، ولذلك يبحث العديد من المواطنين في المملكه العربيه السعوديه عن الاستعلام عن فواتير الكهرباء، وطريقة سدادها لشهر ابريل 2022 ،كما أن الحكومة في المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا بتخفيض قيمة فواتير الكهرباء عن شهر مارس بنسبة تصل إلى 30% ،وشهر ابريل أيضا، وجاء ذلك بناء على قرار ملكي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وأيضا من الممكن أن قيمة التخفيض تصل الى 50% على بعض الفواتير لدى المتعثرين حتى شهر فبراير 2022 ،ولكن يحدث ذلك وفقا لطلب يتم تقديمه من جانب التعثر في سداد فاتوره الكهرباء.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء برقم المشترك

شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية تتيح العديد من الطرق للاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء ويمكن من خلال ادخال رقم المشترك وذلك باتباع الخطوات التالية:

طريقة تقديم طلب تظلم أو شكوي خاصة بفاتورة الكهرباء

يمكن للمواطن السعودي تقديم شكوي ،أو تظلم علي قيمة فاتورة الكهرباء ،عن طريق أتباع الخطوات الأتية:

اولا: الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لشركة الكهرباء بالمملكه العربيه السعوديه.

وبعد ذلك الضغط على ايقونة نحن نسمعك.

ثم توضيح الشكوى.

كما ان يوجد طرق أخرى يمكن من خلالها تقديم شكوى ايضا، او تقديم تظلم وهذه الطرق هي :

الاتصال على مركز خدمة المشترك من خلال الرقم التالي 0920001100.

او عن طريق تطبيق الكهرباء.

او عن طريق حساب العناية بالمشتركين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونحن موقع ثقفني نشكر شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية ،علي الجهد المبذول ،في مساعدة المواطنين السعوديين في معرفة قيمة فواتير الكهرباء ،وأيضا سدادها إلكترونيا ،دون الحاجة للذهب إلي مقر الشركة.