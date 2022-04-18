نظام نور مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1444 وطريقة التسجيل EduWave

أصدرت وزارة التربية والتعليم في السعودية تصريح رسمي توضح من خلاله مواعيد تسجيل الطلاب الجدد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وذلك للمدارس الأهلية والأجنبية والحكومية، فقد أوضحت الوزارة كافة التفاصيل التي تمكن أولياء الأمور من التسجيل لأبنائهم في جميع المدارس المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل لطلاب سيكون من سن ثلاثة سنوات، موضحاً أن باب التسجيل سيفتح يوم 28/10/1443 ليستمر خلال العام الدراسي.

وأضافت الوزارة أن التسجيل في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية سيفتح بابه يوم 7/10/1443، وتستمر مرحلة التسجيل حتى يوم 17/3/1444، وموضحاً أن تسجيل الطلاب سيكون لمن وصل لعمر الستة سنوات، أو من يقل عمره عن ستة سنوات بـ 90 يوم.

وأضافت الوزارة موضحه تفاصيل التسجيل في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية، سيكون لطلاب من عمر ستة سنوات، أو يقل عن ذلك بـ 180 يوم، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيتم فتحه يوم 27/11/1443 ويستمر حتى يوم 17/3/1444

بينما تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية سيكون لطلاب من سن ستة سنوات، أو من يقل عن ذلك بـ 90 يوم، أو 11 عام وثلاثة أشهر.

نظام نور خطوات تسجيل طلاب الصف الابتدائي ورياض الأطفال

سنوضح لكم الآن خطوات التسجيل التي يجب أن يقوم بها أولياء الأمور لإتمام عملية التسجيل وهي:

أولاً الدخول على نظام نور التعليمي. تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر. اختيار تقديم رياض الأطفال والضغط عليها. ملئ البيانات التي تظهر أمامك بشكل صحيح.

شروط التسجيل في نظام نور 1444

أولاً اجتياز شهادة المهارات التنموية. يشترط أن يمون عمر الطالب ما بين خمسة سنوات وتسعة أشهر كحد أدنى. تقديم شهادة توضح حضور الطالب عامين في الروضة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية الخاصة بتقديم الطلاب للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية، وشروط التقديم وسن القبول، بالإضافة إلى مواعيد التسجيل، وخطوات وطرق التسجيل عبر نظام نور التعليمي، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم الخاصة بالتسجيل واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.