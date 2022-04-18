خطوات التسجيل بنظام نور للطلاب الجدد الصف الأول الأبتدائي وحل مشكلة رفض قبول الطالب في المدرسة عبر منصة نور

قامت وزارة التربية بالمملكة السعودية بإنشاء نظام نور لمساعدة أولياء الأمور والطلاب وأيضًا المعلمين في العديد من الأمور الهامة بدون الحاجة إلى التحرك من المنزل، ومؤخراً أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان يفيد بأنها سوف تستقبل عدد كبير من الطلاب الجدد ويجب على أولياء الذين يرغبون في إلحاق أولادهم بالمدارس السعودية التسجيل أون لاين عبر موقع نور الإلكتروني، لذلك يرغب الكثيرون الأن في معرفة خطوات التسجيل بنظام نور للطلاب الجدد الصف الأول الأبتدائي.

خطوات التسجيل بنظام نور للطلاب الجدد الصف الأول الأبتدائي

يقدم نظام نور العديد من الخدمات الرائعة الخاصة بالتعليم مما يضمن إلى أولياء إنجاز أي شئ دون إهدار الوقت أي عمل أي مجهود، فيمكن بسهولة من خلال نظام تسديد المصروفات المدرسية أو الحصول على موافقة بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو الحصول على الشهادة والعديد من الأمور الأخرى، والأن سوف تتعرف معنا على خطوات التسجيل بنظام نور للطلاب الجدد الصف الأول الأبتدائي بكل بساطة ورابط التسجيل بنظام نور والشروط.

كيفية التسجيل في بموقع نور الإلكتروني الصف الأول الأبتدائي

يجب عليك أولا الدخول إلى منصة نور الإلكترونية وتسجيل الأسم وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل طالب جديد من خلال القائمة التي سوف تظهر لك.

ويجب بعد ذلك وضع رقم منزلك أو قم بوضع رقم البطاقة الخاصة بالطالب.

ثم وضع المسمى الوظيفي الخاص بوالي الأمر المراد تسجيله.

وسوف يطلب منك كتابة بعض المعلومات الضرورية عن الطالب يجب إضافتها بشكل صحيح.

ثم وضع أسم وبيانات المدرسة التي سوف يلتحق بها الطالب ثم بعد ذلك قم بالضغط على حفظ الاستعلام.

حل مشكلة رفض قبول الطالب في المدرسة عبر منصة نور

في بعض الأحيان تواجه أولياء الأمور مشكلة عند تسجيل الطلاب في الالتحاق في بعض المدارس وهي رفض قبول الطالب في هذه الحالة يجب على ولي الأمر أختيار مدرسة أخرى كما يجب التأكد من تقديم جميع الأوراق المطلوبة والنموذج الخاص بالطالب كما يجب التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح. وإذا تم التسجيل بنجاح سوف يتم عرض الرقم الخاص بالطالب ثم سوف يتم أرسال تأكيد الطلب عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

الأوراق المطلوبة لتسجيل طالب في منصة نور

لضمان عملية تسجيل طالب جديد بنجاح هناك بعض الأوراق التي قررت الوزارة وجوب تقدميها ومن هذه الأوراق الأتي: