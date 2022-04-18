نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد صرف الرواتب للمتقاعدين ومعايير الاستفادة من المعاش في المقال التالي
ميعاد صرف الرواتب للمتقاعدين ومعايير الاستفادة من المعاش، راتب التقاعد هو عبارة عن دخل شهري يتم منحة للأفراد عند بلوغ سن المعاش أو حتى في حالة التقاعد نهائياً عن العمل، ويتم صرف ذلك المعاش لضمان توافر الدعم المادي للمواطن السعودي وذويه من أفراد أسرته، ولهذا نجد أن أكثر المواطنين يطرحون سؤال متى يتم نزول راتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.
ميعاد صرف الرواتب للمتقاعدين:
صرحت المؤسسة العامة للتقاعد بإجابتها عن سؤال متى يتم نزول رواتب المتقاعدين خلال شهر أبريل، وقالت بأن صرف الرواتب سوف يتم في يوم 25 من هذا الشهر، ويتم تعديل موعد الصرف في حالة أن يكون موعد نزول الراتب هو نفسة يوم أجازة رسمية ففي هذه الحالة يتم تأخير أو تقديم ميعاد الصرف ليوم واحد.
معايير الاستفادة من راتب التقاعد:
يطرح الكثير من المواطنين استفسارات حول شروط الحصول على راتب التقاعد، وبالتأكيد هناك بعض الشروط التي وضعتها المؤسسة للتأكد من أن المتقدم يستحق، ومن تلك الشروط ما يلي:
- أولاً شرط أساسي أن يكون الفرد الذي يسعى للاستفادة من راتب التقاعد أن يكون متجاوزاً لسن 60 عام.
- ثانياً يشترط أن يكون الحد الأدنى لفترة عمل المتقدم في وظيفته هي 120 شهر.
- في النهاية على الفرد المتقاعد أن يكون عمل لمدة 25 عاما داخل الوظيفة.
الاستفسار عن راتب التقاعد:
يوجد عدد من الخطوات الواجب إتباعها لتنفيذ الاستفسار عن راتب التقاعد لشهر أبريل، ومن هذه الخطوات:
- يجب دخول الفرد المتقاعد إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.
- ثم عليه إدخال كافة البيانات المطلوبة.
- بعد القيام بإتمام عملية التسجيل يقوم المتقاعدين بالتوجه إلى قائمة الخدمات، ثم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.
- في النهاية على المتقاعد النقر على أيقونة راتب التقاعد، وبعدها يقوم بالنقر على خيار استعلام.
الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التقاعد:
- يشترط إرفاق صورة من الهوية الوطنية للمتقاعد، وكذلك صوره من دفتر العائلة في حال المعالين.
- كما يجب تقديم إقرار بعدم العودة إلى العمل، وذلك في حالة التقاعد المبكر فقط.
- أيضا يجب إرفاق بيانات الحساب البنكي، والذي سوف يتم تحويل الراتب علية.
- في النهاية في حالة أن وكيل المتقاعد هو من سيصرف المعاش فيجب إحضار صورة من الوكالة.
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