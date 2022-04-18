نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية وكيفية الاستعلام عنها والحصول علي رقم التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية وكيفية الاستعلام عنها، والحصول علي رقم التأشيرة، حيث يقوم الكثير من الناس بالبحث عن منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية، أو كما تعرف أيضا بمنصة إنجاز، حيث قامت وزارة الخارجية السعودية بإصدارها، وذلك بحثا منها علي راحة وخدمة المواطنين السعوديين والذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم منصة إنجاز بتوفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني يوفر علي المواطنين الوقت والمجهود، وفي هذا المقال سنوضح خدمات منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية وطريقة الاستعلام عنها .

منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية

لقد قامت وزارة الخارجية السعودية بتقديم المنصة الإلكترونية إنجاز وذلك ليتم التسهيل علي السعودييين للتمتع بالخدمات المختلفة ذات العلاقة بالسفر داخل وخارج البلاد ، فتستطيع من خلال التأشيرة الدخول إلي أي بلد تريد السفر إليه والتجول به، ويتم ذلك مع الالتزام بكل شروط البلد الذي تذهب إليه .

ويمكنك الدخول إلي موقع منصة إنحاز ومن خلال هذه التأشيرة تستطيع السفر خارج حدود البلاد أو السفر للقيام بالحج أو العمرة وغيرها ، والتمتع بكافة الخدمات .

كيفية الاستعلام عن طلبات التأشيرة من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية

من خلال منصة خدمة التأشيرة الإلكترونية تستطيع الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بك. وأيضا إجراء الطلب عليها، ويتم كل هذا وقت ما تريد ومع توفير المجهود والوقت. وذلك عن طريق القيام بالخطوات الأتية :

أولا يتم الدخول إلي الموقع الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية، ثم بعدها سوف تقوم بتحديد الجهة الخاصة بإصدار التأشيرة هل أفراد أم منظمات .

ستقوم بالضغط علي كلمة أفراد ثم ستقوم بالضغط علي اختيار استعلام .

ثم قم باختيار تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، من بين مجموعة الاختيارات التي سوف تظهر لك .

وبعدها قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية ومحل الإقامة، ورقم الإقامة، ورقم السجل الخاص بالتأشيرة الإلكترونية.

ثم سيقوم بإظهار الرقم السري المكون من ستة أرقام الخاص بك، قم بتسجيله .

وأخيرا قم بالضغط علي استعلام، وبعدها ستظهر لك جميع بيانات التأشيرة .

كيفية الحصول علي رقم التأشيرة

للاستعلام عن رقم التأشيرة الخاصة بالأفراد يمكنك الدول علي موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية

وكذلك بعد الدخول علي الرابط سيظهر لك مجموعة من الاختيارات وعليك اختيار نوع الطلب الذي تريد وهو معرفة رقم التأشيرة .

ثم قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

وعند الانتهاء من تسجيل كافة البيانات سيظهر لك رقم التأشيرة التي تخص البيانات التي قمت بإدخالها .

خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية للفرد

طلب تأشيرة حج.

وكذلك طلب زيارة شخصية.

كما تقدم طلب زيارة عائلية لزيارة أحد من الأقارب لمن هم من الدرجة الأولى.

وأيضاً تفويض على تأشيرة عمل حتي يتم استقدام عاملين من الخارج.

وكذلك تمديد لتأشيرة العودة عند انتهاء صلاحيتها.

وأيضا طلب لزيارة عائلية لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي، كما يمكنك التعرف على المهن المصرح لها بالاستقدام في السعودية والمهن التي تم استثنائها

طلب تأشيرة عمل من أجل موظفين البعثات الدبلوماسية في المملكة.

طلب لتأشيرة الإقامة من أجل عوائل موظفي البعثات الدبلوماسية.

تقديم طلب لتمديد لتأشيرة العودة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

كما يتمكن كل من يريد الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من جميع المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية التأكد عن طريق موقع مقيم. حيث يعتبر أمر صلاحية التأشيرة أمر هام جداً وضروري حيث عدم تجديد التأشيرة قبل موعد انتهاء صلاحيتها يعرض حالها لمشاكل وأزمات قانونية كبيرة. ولذلك يجب التأكد من صلاحية التأشيرة للقيام بتحديدها قبل الموعد المحدد لتجنب دفع غرامات مالية أيضاً.

خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية للمنظمات والقطاعات

كما قمنا بعرض أهم الخدمات التي تقدمها المنصة للأفراد يمكننا أيضاً عرض خدمات المنصة القطاعات والمنظمات كما يلي: