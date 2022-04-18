جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، تعد جامعة الأمير سطام من ألجامعات العريقة في المملكة العربية السعودية، حيث تتولي الجامعة إدارة العديد من العمليات التعليمية التي تخص الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة، حيث يوجد الكثير من الكليات العلمية والكليات الصحية والكليات الإنسانية والكليات التطبيقية التي يتقدم إليها الكثير من طلاب المملكة، وتحرص الجامعة علي توفير جميع الخدمات التعليمية المرتبطة بها بشكل إلكتروني، فقط وفرت الجامعة التعلم الإلكتروني، حيث تعمل الجامعة علي المساهمة في التحول للتعلم عن بُعد بواسطة توفير تطبيقات وأدوات التعلم الإلكتروني المتنوعة لجميع الطلاب، وسوف نوفر لكم رابط جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تسجيل دخول.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب والطالبات أو أعضاء هيئة التدريس أو أي مستفيد من جامعة الأمير سطام تسجيل دخول الجامعة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط الجامعة التالي: جامعة الأمير سطام.

النقر علي تبويب (تسجيل الدخول) من أعلي منصة الجامعة.

يجب إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد له.

إدراج كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي تسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد تم تسجيل دخول الجامعة بشكل إلكتروني، والاستفادة من أي خدمات تقدمها الجامعة لجميع مستفيديها بأي كلية تعليمية أو بأي مجال تعليمي آخر داخل الجامعة.

تواصل الطلاب مع قيادات الجامعة

بإمكان جميع الطلاب التواصل مع مسؤوليها من خلال الدخول علي منصة تواصل من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول تواصل، ومن خلال الدخول يتم اختيار خدمة (التواصل مع الجامعة) أو أن يتم النقر علي الاستعلام عن طلب خاص لدي الجامعة، ويتم التواصل في أي وقت يرغب به الطالب.

رقم الاتصال بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

وفرت الجامعة إمكانية الاتصال بها من داخل الجامعة من خلال هذا الرقم 8888، أو الاتصال بها من خارج الجامعة من خلال الاتصال علي هذا الرقم 011-588-8888، كما يتوفر التواصل إلكترونيا من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي: ithelp.psau.edu.sa في أي وقت يرغب به كل شخص.