الأمين العام يبحث مع ستيفانى ويليامز آخر تطورات الملف الليبى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، ستيفانى ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات التى تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام استمع خلال اللقاء إلى عرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسى النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستورى، والتى تعقد فى القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضى، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التى تشهدها الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة على الملف الليبى.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام، جدّد خلال اللقاء التأكيد على دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمى إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضى إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالى الذى تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التى كانت مقررة فى 24 ديسمبر الماضى، من خلال رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتى يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل فى سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات.