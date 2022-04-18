عاجل- بوتين يعلق على الوضع الاقتصادى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، إن "التضخم مستقر فى روسيا والبطالة فى أدنى مستوياتها"، مضيفا أن الاقتصاد الروسى صمد أمام الضغط والعقوبات الغربية فشلت فى تحقيق أهدافها.

كما أكد أن العملة الروسية المحلية تشهد استقرارا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.