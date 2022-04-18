عاجل- السفير الروسى لدى أمريكا: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين

جدة - نرمين السيد - وذكر أنتونوف -فى مقابلة مع صحيفة "Politico"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين- أننى "مازلت على يقين من أننا يجب أن نكون شركاء، ولكن الآن لسنا شركاء، إنه لأمر مؤسف".

وكان أنتونوف قد صرح فى وقت سابق، أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا خطيرة واستفزازية ويمكن أن تؤدى إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا، ولأنها قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".. وأضاف: أن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب بواسطة قوافل النقل عبر أراضى أوكرانيا يعتبر هدفا عسكريا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.