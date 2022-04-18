عاجل- إجراء روسى ضد «هيومان رايتس ووتش»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور"، حظر موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" فى روسيا، بناءً على طلب مكتب المدعى العام الروسى.





وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن قرار المدعى العام الروسى جاء ردا على تقرير نشره موقع "رايتس ووتش" عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. يذكر أن السلطات الروسية أغلقت مكتب "هيومن رايتس ووتش" فى روسيا فى 8 أبريل الجارى، إلى جانب 14 منظمة غير حكومية أجنبية أخرى، بما فى ذلك منظمة "العفو الدولية" ومؤسسة "كارنيجى" ومؤسسة "هاينريش بول" الألمانية.

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