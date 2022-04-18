بوتن: العقوبات ضد روسيا أدت لتضرر اقتصاد الغرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن عملة بلاده (الروبل) مستقرة برغم العقوبات الغربية التي وصفها بأنها أدت إلى تضرر الاقتصاد في الغرب.

وقال الرئيس الروسي بكلمة له اليوم الاثنين بشأن الوضع الاقتصادي، إن من حق موسكو أن تنظم السوق يدويًا ودعم الشركات التي تضررت جراء العقوبات المفروضة من الغرب على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

أوضح بوتن أن التضخم مستقر والبطالة عند أدنى مستوياتها في روسيا، كما أن النقد الأجنبي يتدفق عائدا إلى البنوك الروسية.

وشدد على أهمية الحذر من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.