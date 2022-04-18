بالفيديو.. لغز غاريث بيل "العبثي" يستمر في ريال مدريد

يستمر لغز "كاره كرة القدم" غاريث بيل مع ريال مدريد، وعززت لقطات للفريق نظرية وجوده مع الملكي دون إضافة أي فائدة حقيقية، حتى على الجانب المعنوي.

وحقق ريال مدريد الإسباني انتصارا دراماتيكيا، مساء الأحد، عندما قلب خسارته 0-2 إلى انتصار بنتيجة 3-2 على ملاحقه إشبيلية، ليقترب من حسم لقب الليغا.

وفي فيديوهات للاعبي الفريق داخل غرفة تغيير الملابس، بعد الانتصار الحاسم، ظهر النجم الويلزي غاريث بيل بشكل "غريب" مرة أخرى.

وبينما احتفل النجوم بالانتصار وتبادلوا التحية والرقص، ظهر بيل وكأنه "معزول" تماما عن المجموعة، ووقف بغرابة كأنه شخص غير معروف على المجموعة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو بيل وهو يقف بشكل غريب وسط الاجتفالات، وعلقوا: "بيل يبدو تائها".

كما لم يظهر غاريث بيل في الصورة الجماعية للفريق بعد الانتصار، والتي جمعت جميع اللاعبين بلا استثناء، ليعزز نظرية انعزال بيل عن الفريق تماما.

ويتمسك بيل بالبقاء في النادي "الملكي"، بسبب راتبه الضخم، بالرغم عدم مشاركته في المباريات، أو حتى ظهوره بشكل معنوي مع اللاعبين الآخرين.

وكان بيل قد أكد في وقت سابق أنه لا يحب كرة القدم كثيرا، ويفضل رياضة الغولف، مما سبب له انتقادات كثيرة.