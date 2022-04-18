الأسيران البريطانيان في روسيا يناشدان جونسون

بث التلفزيون الروسي تسجيلا مصورا، الاثنين، لشخصين قال إنهما بريطانيان أسرا عليهما أثناء مشاركتهما في القتال في أوكرانيا.

وطالب الأسيران البريطانيان رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض على إطلاق سراحهما.

وطلب الرجلان اللذان بدا الإنهاك واضحا على ملامحهما في الفيديو بأن تتم مبادلتهما برجل الأعمال الأوكراني الثري فيكتور ميدفيدتشوك المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذي تم توقيفه أخيرا في أوكرانيا.

ولم يحدد التسجيل مكان احتجاز الرجلين أو من قبض عليهما، القوات الروسية أو الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا.

وقدم التسجيل كمقابلة مع الصحفي أندريه رودنكو من هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية الحكومية VGTRK.

وفي التسجيل، يظهر رودنكو للرجلين مقطع فيديو نشرته الأسبوع الماضي أوكسانا مارشينكو، زوجة ميدفيدتشوك، وطالبت فيه بمبادلة زوجها بالبريطانيين.

وطلب الموقوفان باللغة الإنجليزية مبادلتهما مع رجل الأعمال.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، قبض على الرجلين بعد مشاركتهما في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في ماريوبول.

ويعتقد أنهما من وحدة استسلمت الأسبوع الماضي للقوات الروسية.