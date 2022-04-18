نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب أبريل 2022 في السعودية مرتبات السعودية راتب شهر شعبان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد راتب شهر أبريل 2022 مرتبات السعودية راتب شهر شعبان 1443، هو أكثر ما يشغل تفكير الكثير من المواطنين الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه قد ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الموظفين للاستعلام عن موعد نزول رواتب شهر أبريل، خصوصاً بعد تردد بعض الأخبار عن تقديم موعد الصرف، وهو مالم يتم التصريح به من أي جهة رسمية ولذلك فإن مواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر أبريل 2022 راتب شهر شعبان 1443 كما هي، حيث يتم صرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

يعد موعد نزول راتب شهر شعبان 1443 من أكثر المواعيد بحثاً عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، خصوصاً مرتبات هذا الشهر أبريل لمجيئها في شهر رمضان الكريم، وما يحتاجه هذا الشهر المبارك من مصاريف أكثر من الشهور الأخرى، وكذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني، لنوضح لكم الموعد الرسمي لصرف الرواتب في السعودية، وحقيقة ما أثير في الآونة الأخيرة من أخبار تشير إلى تقديم موعد الصرف.

موعد راتب شهر أبريل 2022 في السعودية

ثبتت وزارة المالية داخل المملكة العربية السعودية مواعيد صرف مرتبات الموظفين الحكوميين داخل المملكة. ليوافق اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي. مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة وعند هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم. على حسب موعد الصرف فإذا صادف يوم جمعة يتم تقديم الصرف ليوافق يوم الخميس. وعند مصادفة يوم الصرف ليوم السبت ففي هذه الحالة يتم تأخير موعد الصرف ليوافق يوم الأحد.

موعد راتب شهر شعبان 1443

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة أن المواعيد المحددة والثابتة من قبل وزارة المالية المسؤولة عن صرف الرواتب، هو اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ولذلك من المقرر أن يتم صرف رواتب هذا الشهر شعبان 1443 راتب أبريل 2022، يوم الأربعاء بتاريخ 26\09\1443 الموافق 27\04\2022.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2022 حتى شهر أكتوبر

عداد نزول مرتبات السعودية الشهر الجديد