نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 مع البنك الاهلي او الراجحي وبنك الرياض للوافدين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن سيارة تاهو 2022 من شركة شيفروليه تقدم اداء رائع في السعودية. ولقد قدمت شركة شيفروليه في السعودية عبر وكيلها الجميح عرض سيارة تاهو 2022 شيفروليه بمجموعة من المميزات التمويلية عبر بنك الرياض، أو بنك الراجحي وهو من أفضل العروض الرمضانية والتي سنشرها في التقرير التالي.

عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 مع البنك الاهلي السعودي

العرض بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي وللعملاء المحولة رواتبهم :عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 من شيفروليه. البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر). 0% دفعة أولى 0% رسوم إدارية. كذلك 0.99% نسبة الربح. 40% الدفعة الأخيرة. أو من خلال برنامج 50/50 والمميزات التالية: 0%مرابحة. 0% رسوم إدارية. 50% الآن و50% بعد سنتين. العرض يشمل أيضاً: 3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما يأتي أولًا) ضمان الشركة المصنعة. + سنتين ضمان ممتد مفتوح الكيلومترات.

عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 من خلال السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري (للعملاء المحولة رواتبهم)

بخصوص عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 من خلال السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري (للعملاء المحولة رواتبهم) برنامج 50/50. 0.99% مرابحة. 1% رسوم إدارية. 50% الآن و50% بعد سنتين. أما ما يخص البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر). فهو كالتالي: 0% دفعة أولى. 1% رسوم إدارية. 1.80% نسبة الربح. 40% الدفعة الأخيرة. وملحوظة: قبول الطلب خاضع لموافقة الجهة التمويلية المشاركة حسب مؤهلات العميل.

عرض تقسيط تاهو 2022 شيفروليه عبر بنك الرياض (للعملاء المحولة رواتبهم)

أولًا: البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر). الدفعة الأولى 0%. الرسوم الإدارية 1%. نسبة الربح 1.99%: الدفعة الأخيرة 40%. برنامج 50/50. وثانيًا: عرض 50% الآن و 50% بعد سنتين: الرسوم الإدارية 0%. 0% مرابحة. مع العلم أن ال​قبول الطلب خاضع لموافقة الجهة التمويلية المشاركة حسب مؤهلات العميل.

عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 في مصرف الراجحي (للعملاء المحولة رواتبهم)

البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر): الدفعة الأولى 0%. الرسوم الإدارية 0%. نسبة الربح 2.50%.

شروط وأحكام العرض الخاص بتقسيط سيارة تاهو 2022