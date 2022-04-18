نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الجنسيات التركية للسوريين 2022 || متابعة مراحل التجنيس للسوريين في تركيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الجنسيات التركية للسوريين 2022 || متابعة مراحل التجنيس للسوريين في تركيا هو قانون جديد أقره البرلمان التركي منذ وقت ليس ببعيد والذي سيسمح للاجئين السوريين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية ، وإذا كانوا يعيشون في تركيا ، فإن الجنسية التركية تصاريح الإقامة لمدة خمسة على الأقل سنوات بدون مكان إدانة تتناول هذه المقالة روابط الجنسية التركية 2022 للسوريين وتوفر معلومات حول ما سيقدمه البرنامج والتحديات التي يواجهها لنجاحه رابط الجنسية التركية للسوريين 2022 هو برنامج مقترح لتقديم خدمات عامة متنوعة للسوريين الفارين من الصراع في وطنهم يقترح تقديم العديد من الخدمات المختلفة ، بما في ذلك: التعليم ، والرعاية الصحية ، والخدمات الاجتماعية ، وأكثر من ذلك.

رابط الجنسيات التركية للسوريين

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يسعى الكثير من الأجانب وخاصة العرب إلى متابعة وثائق التجنيس الخاصة بهم في طلباتهم المقدمة إلى دائرة الهجرة في تركيا للحصول على الجنسية التركية فاتانداشليك بجنسيتهم الأصلية ، حيث يسهل التنقل بين الدول ويضمن عودتهم إلى تركيا كمواطنين في أي وقت يهتم الكثير من اللاجئين العرب السوريين بمسألة الجنسية التركية لما لها من مزايا عديدة وفريدة من نوعها ، لذلك يسعون دائمًا للحصول عليها والتعرف عليها ، لذلك سنقدم لكم هذا المقال بشرح الأمور المتعلقة بمرحلة التجنس ديك رومى.

رابط متابعة ملف الجنسية التركية في تركيا 2022 – 2023

روابط لتجنيس السوريين في تركيا عام 2022 تعتبر مسألة الحصول على الجنسية التركية من أهم القضايا بالنسبة للاجئين السوريين والعرب في تركيا في هذا المقال سنشرح بالتفصيل الروابط الخاصة بمتابعة توثيق السوريين المتجنسين في تركيا قبل أن نبدأ في الحصول على الجنسية التركية للسوريين والعرب ، يجب أن نكون على دراية بالقوانين التي تسمح بالتقدم للحصول على الجنسية التركية ، حيث يحق لبعض الأشخاص الحصول على الجنسية التركية بموجب القانون التركي.

مراحل تجنيس السوريين في تركيا 2022

بحسب الإحصائيات التركية الرسمية ، ركزت الحكومة التركية في البداية على تجنيس حاملي الشهادات الجامعية ، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون سوري في تركيا ، وأهم طريقة بالنسبة للسوريين للحصول على الجنسية التركية هو أن السوريين المميزين يعلقون آمالهم عليها الحصول على الجنسية بلد الجنسية.

الجنسية التركية وفقًا للشروط والمعايير المذكورة سابقًا ، وفيما يتعلق بمقدم الطلب ، فإن وثائق التجنس للسوريين في تركيا تمر بعدة مراحل ، والتي تختلف في سن وثائق طلب الجنسية وشدة الطلب:

1 المرحلة الأولى: مرحلة تسجيل الطلب واعتماده.

2 المرحلة الثانية: إرسال الملف إلى المديرية العامة المختصة لدراسة الملف.

3 المرحلة الثالثة: التدقيق الأولي للملف.

4 المرحلة الرابعة: مرحلة التدقيق الموسع والأرشفة وتحويل الملف إلى الجهات المختصة للتقييم، وهي أهم مراحل الجنسية والتي قد تطول أحياناً لأشهر عديدة قبل اتخاذ القرار بالانتقال إلى المرحلة الخامسة.

5 المرحلة الخامسة: إدخال الملف ضمن قائمة التجنيس لاعتمادها من مجلس الوزراء.

6 المرحلة السادسة: مرحلة اتخاذ القرار بالملف.

7 المرحلة السابعة: الإبلاغ بالنتيجة عبر الجهة التي تم تقديم الملف فيها.

أتاح قرار اتخذته الحكومة التركية مؤخرًا للسوريين إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية في تركيا تم اتخاذ القرار لمعالجة مسألة سلامة اللاجئين السوريين في تركيا سيسمح الإجراء الجديد للسوريين المولودين بعد 1 مارس 2000 بتسجيل جنسيتهم.

هذا يعني أنهم سيكونون قادرين على التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية تركية في المستقبل ، صالحة لمدة 10 سنوات ، بالإضافة إلى أنهم سيكونون قادرين على تسجيل الأطفال السوريين المولودين بعد 1 يوليو 2018 دون أي قيود أو قيود زمنية ، هذا الجديد إجراء هو جزء من مبادرة أطلقتها أنقرة أواخر العام الماضي لمنح الجنسية للأشخاص من أصل تركي الذين يعيشون خارج تركيا.

